Lilli Gruber diventa... speciale per Michelle Obama

Otto e Mezzo, il programma condotto su La7 da Lilli Gruber all'ora di cena, sta vivendo una stagione esaltante, nonostante i competitor nella fascia access prime time si siamo rafforzati, a cominciare da Stasera Italia con Barbara Palombelli su Retequattro. E quasi a coronamento di una stagione autunnale super, Lilli Gruber presenta domani sera, lunedì 19 novembre alle 21:15 uno speciale Otto e Mezzo in prima serata dedicato alla vita di Michelle Obama dal titolo "America, Michelle First". In studio, anche Marianna Aprile di Oggi e il direttore di Sette Beppe Severgnini.A seguire, in prima tv, il documentario targato ABC News Becoming Michelle Obama: un’intervista esclusiva alla ex first lady con il racconto della sua vita pubblica e privata, rivelata nell'omonima autobiografia (edita in Italia da Garzanti). L’infanzia nel quartiere operaio di Chicago, gli studi a Princeton, la carriera, i momenti più intimi con Barack Obama, il matrimonio e l’arrivo dei figli, le battaglie e la sua visione del mondo e degli Stati Uniti, fino a Donald Trump.