Lilli Gruber da Fabio Fazio: «Le ragazzine vogliono ricorrere alla chirurgia plastica genitale per assomigliare alle pornostar»

Lilli Gruber ha partecipato all’ultima puntata di “Che Tempo Che Fa” per presentare il suo nuovo libro “Non farti fottere – Come il supermercato del porno online ti ruba fantasia, desiderio e dati personali”. Il titolo non lascia dubbi: è una analisi di cosa accade agli utenti che visitano i siti porno e non solo.

I desideri delle ragazze

«La professoressa Graziottin, ginecologa e oncologa – spiega Gruber – mi ha raccontato, tra le altre cose, che c’è un aumento di ragazze che vogliono ricorrere alla chirurgia plastica genitale perché o i loro fidanzati glielo chiedono ma anche loro, perché ormai anche le ragazze vedono i porno, vedono queste vagine rasate, vogliono essere depilate così e vogliono che da un punto di vista estetico sia come quella delle pornostar».

Le piattaforme porno e l'educazione sessuale

«Le grandi piattaforme hard, come XVideos, XNXX, xHamster e Pornhub, sono tra i siti più visitati in assoluto.

