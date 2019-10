La Lilli Gruber che non ti aspetti: «Il mio uomo ideale? Cristiano Ronaldo...con quel lato b»

Lilli Gruber e Cristiano Ronaldo. La coppia che non t'aspetteresti. Infatti, ospite di Un Giorno da Pecora, la conduttrice de La7 ha dispensato parecchie curiosità agli ascoltatori della trasmissione. Per Feltri io sarei così di sinistra da non usare la destra nemmeno per impugnare la forchetta? Veramente io sono mancina... a questo poveretto in andropausa grave gli dice proprio malissimo».



Lilli Gruber, giornalista e conduttrice, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, ha risposto alle domande dei conduttori su di diversi argomenti, da Feltri a Salvini, dagli spinelli alla sua 'passione' per Cristiano Ronaldo.



Matteo Salvini dopo qualche screzio con lei aveva assicurato che le avrebbe mandato delle rose. Lo ha fatto? “No, non mi ha mai mandato nulla. Sarebbe stato galante. Certo se le sue promesse politiche sono tutte così farlocche come quelle fatte per i fiori...”



Lei ha mai regalato dei fiori al suo uomo? «Certo, a mio marito, per il suo ultimo compleanno: gli ho regalato due dozzine di rose rosse». Nel suo ultimo libro suggerisce alle sue amiche di passare meno tempo in casa ed andare a bere un gin tonic.



Le capita mai di bere questo drink? «Si, in estate molto volentieri. Perché durante la settimana, quando lavoro, sono come una suora”. Ha mai fumato una canna? «Si, certo, ho provato, quando ero ragazza. Ma non mi piace: ti rincoglionisce un po' mentre io sono per la lucidità».



Qual è la tipologia di uomo ideale per Lilli Gruber? «Non saprei. Se vedessi a torso nudo Cristiano Ronaldo - ha detto la Gruber a Un Giorno da Pecora - non potrei dire che non sarebbe un bel vedere. Sarebbe un gran bel vedere...» Dunque le piace l'uomo muscoloso. «Sì, non quelli mingherlini. Già sono piccolina io...»



Cosa preferisce: i bicipiti o gli addominali? «Tutto. Anche il di dietro». Ma come ha fatto a vedere il 'lato b' di CR7? “Beh si vede dai...” Lunedì 28 Ottobre 2019, 19:12

