Liguori in tenuta anti-Covid: visiera protettiva sui social per difendersi dal contagio

Il Covid avanza e bisogna difendersi dal bombardamento di news che lo riguardano. Paolo Liguori ha pensato bene di proteggersi con visiera e schermo antivirus. Del resto, siamo in tempi di guerra contro il Covid e quindi sono “Fatti e Misfatti” per tutti, non solo per Paolo Liguori.

Comunque vedere un direttore di tiggì immortalato in una posa da sarcofago su Instagram fa un certo effetto. Proprio lui che ha sempre ammesso di essere ossessionato dal look in video e sui social. Chissà, magari presto lo vedremo anche affacciarsi urlante davanti alla telecamera (stile Mario Giordano per intenderci).

In guerra e in amore è ammesso tutto.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Ottobre 2020, 18:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA