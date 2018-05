di Ida Di Grazia

Venerdì 4 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

torna in Rai dopo l'addio burrascoso di quattro anni fa a causa di alcune divergenze con l'allora direttore diDopo aver lasciato il suo programma storico "", la conduttrice veronese è approdata a Sat2000 mentre in rai fu sostituita daSecondo le ultime indiscrezioni l’accordo sarebbe ormai vicinissimo e per il suo futuro si parla di Voyager, il programma di Rai 2 da poco lasciato da Roberto Giacobbo, che a sua volta dovrebbe essere il nuovo volto di "Focus".