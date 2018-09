Martedì 25 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il titolo, Niagara-Quando la natura fa spettacolo, lo lasciava già intendere: il programma che ha visto tornare in Rai Licia Colò dopo 4 anni di assenza, che ha esordito lunedì scorso in prima serata su Rai2, è tutto incentrato sulle meraviglie del nostro pianeta. Con un taglio naturalistico che riporta la conduttrice a parlare di ambiente, come ha fatto tante volte nella sua ultratrentennale carriera.Un ritorno al primo amore?«Sì, sono fortunata perché posso interpretare Licia Colò, portare cioè avanti dei temi che sono importantissimi nella mia vita. Ho cominciato a occuparmi di ambiente nel 1989 con L'arca di Noè, in un'epoca in cui parlare di queste cose era quasi azzardato, ma ora non abbiamo scampo, dobbiamo preoccuparci della nostra casa comune perché abbiamo superato il punto di non ritorno. In questo programma raccontiamo la bellezza della natura, cercando di stimolare il senso di responsabilità, per difenderla».Nella prima puntata il filo conduttore è stato l'acqua: di cos'altro parlerete nelle prossime puntate?«Avremo sempre dei macrotemi: la seconda puntata si intitola Equilibrio possibile. Stiamo consumando molto più di quanto la Terra ci permette e non sappiamo molte cose al riguardo. Nelle successive, racconteremo la storia del nostro pianeta, la potenza della natura e parleremo del futuro».Farete anche delle denunce?«Sì, racconteremo le bellezze che rischiamo di perdere, con i contributi di Valerio Rossi Albertini, e parleremo anche di attualità, ad esempio della più grande strage di elefanti che c'è stata meno di 20 giorni fa in Botswana».Una delle caratteristiche del programma sono le immagini in altissima definizione.«Sì, le riprese sono in 4k, una cosa che altro che National Geoographic, e realizzate con l'aiuto di un drone, Eli, che ci permette di riprendere la bellezza nel modo più giusto. C'è stato un grosso investimento in tecnologia da parte della Rai e mi entusiasma che questi temi siano stati portati in prima serata, è stata una scelta coraggiosa».Quattro anni fa ha lasciato la tv di Stato per contrasti con l'allora direttore di Rai3, Andrea Vianello. Come vive questo ritorno in Rai?«Sono molto felice ed emozionata perché questo è un progetto che avevo nel cuore, scritto due anni fa con Vincenzo Arnone, e poi perché a me piace volare in alto e la Rai mi permette di volare più in alto di tutti. Per il resto, non voglio guardare al passato: fa molto più rumore un albero che cade di una foresta che cresce, ma bisogna imparare a guardare la foresta».Continuerà anche a lavorare per Tv2000?«Sì, il 28 ottobre ripartirà Il mondo insieme, un altro progetto mio, arrivato alla quinta stagione».