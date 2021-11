Lia Capizzi, addio Sky Sport: «Un viaggio bellissimo, 18 anni in un luogo che ho amato alla follia»

Lia Capizzi lascia SkySport. Ad annunciarlo è la stessa giornalista sportiva tramite i suoi canali social. «Ciao SkySport, è stato un viaggio bellissimo. Durato 18 anni in un luogo di lavoro che ho amato alla follia», scrive in un post. «Con il privilegio di aver fatto parte di una azienda sin dalla sua nascita. Siamo cresciuti insieme, di certo sono cresciuta io, prima come donna e poi come giornalista», scrive la Capizzi.

«Trasmissioni, trasferte, interviste, eventi, riunioni, turni di lavoro, soddisfazioni e errori, gioie e cadute, sorrisi enormi o sonori litigi, quante cose ho imparato in questo lungo percorso! Orgogliosa di mille (milioni) momenti condivisi con tanti professionisti, colleghi o amici».

Ciao SkySport,



è stato un viaggio bellissimo. Durato 18 anni in un luogo di lavoro che ho amato alla follia. Sono cresciuta, prima come donna e poi come giornalista, condividendo milioni di momenti con tanti professionisti, colleghi o amici. Orgoglio, gratitudine.

E un sorriso pic.twitter.com/RFAShVHLVC — Lia Capizzi (@LiaCapizzi) November 1, 2021





«Scriveva Hemingway: “Ai più importanti bivi della nostra vita non c'è segnaletica". Ferma allo stop, prima di proseguire, io vedo però due frecce verso la stessa direzione. Una indica la gratitudine per questi 18 anni a Sky. L'altra il sorriso per ciò che arriverà. A presto!», conclude.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Novembre 2021, 16:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA