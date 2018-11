Una gavetta che viene da lontano, una missione per far ridere che ha sempre cercato il contatto col pubblico. Dal vivo. Leonardo Manera racconta di sé e dei suoi personaggi folli e surreali questa sera al Teatro Oscar di via Lattanzio a Milano in un recital all'interno della rassegna di cabaret intitolata “Risate da Oscar (ore 21, ingresso 10 euro): l'occasione è buona per chiedere al comico nato a Milano e cresciuto a Salò come e quanto cambia il pianeta della risata oggi.

Leonardo Manera, il mondo corre più veloce che nei film polacchi del suo personaggio, il triste Petrektek: come si riesce a stare dietro?

“Per far ridere dice? Per me è vitale non perdere il contatto diretto col pubblico. Avere un occhio attento, sempre, sull'attualità. Ci sono cose fuori dal tempo su cui puoi far sempre ridere, altre invece che nascono da ciò che ti ritorvi intorno, Il filo conduttore del mio recital questa sera al Teatro Oscar è ha proprio questo filo conduttore: cercare di capire come essere felici in tempi così complicati”.

Oggi i giovanissimi vanno a cercarsi gli sketch su You Tube, ridono da soli in camera, poi magari condividono sui social...

“A ognuno il suo mondo. Uno YouTuber sul palco non rende, Loro fanno cose specifiche per il web. Però devo dire che molti giovani amano gli stand up comedian. Che, poi, sono i cari vecchi monologhisti”.

Quando ha cominciato lei?

“Nel 1984, avevo 17 anni. Facevo di tutto pur di andare in scena: mi capitava di fare spettacoli per bambini al pomeriggio, poi proseguivo lo show nei privé, di fronte a un pubblico che guardava ridendo ma anche guardando l'orologio perché poi doveva spogliarsi e fare quelle cose lì. Insomma a vent'anni già lavoravo come professionista. Dal 1996 sono passato anche in tv, reti locali, poi è venuto Zelig”.

Mai pensato di fare altro?

“Sì, pensavo di fare l'avvocato. Ma non rimpiango nulla”.

Quali personaggi porterà nel suo recital?

“Quelli già conosciuti dal pubblico televisivo, e qualche novità Parlerò della paura del diverso, che è uno dei sentimenti che regna al giorno d'oggi, e che fa la fortuna di tanti demagoghi. Sarò un extracomunitario dell'Est europeo, uno che non riesce a integrarsi, non capisce la nostra società, come scrivono i medici nelle ricetta, la dieta mediterranea e le diete per dimagrire, anche la religione cattolica che ammonisce di non peccare in pensieri, parole, opere e omissioni: praticamente impossibile. Ma anche paura di vivere una storia d'amore, con storie sentimentali sempre più brevi, Infine, paura della vecchiaia”.

Lei ha qualcuna di queste paure?

“A volte temo la vecchiaia, poi faccio il filosofo e dico che si deve invecchiare, non solo perché l'alternativa è ben peggiore, ma perché la vecchiaia porta molta libertà dai condizionamenti. Vedo giovani con il culto del fisico perfetto, del selfie perfetto, dei ristoranti fighetti da postare su Facebook. Vivono angosciati dall'essere presentabili in società”.

Tornerà in tv?

“Sì, a febbraio 2019 dovrebbe tornare Colorado su Italia1. Io ci sarò, ma non so ancora chi condurrà e chi ci sarà nel cast con me”.

