Lele Adani scopre di avere due figli di 26 anni, ma è uno scherzo de Le Iene

Lele Adani, la scoperta choc: due figli gemelli di 26 anni, nati da un'avventura in discoteca a Brescia. Ma per fortuna, si tratta solo di uno scherzo della trasmissione di Italia 1, Le Iene.

Tutto nasce con la complicità di un amico e di un attore, che inizia a perseguitare l'ex difensore ovunque vada e anche sui social. A quel punto, Lele Adani chiede un chiarimento e il ragazzo spiega di essere il fidanzato di sua figlia, una ragazza di 26 anni che sogna di entrare nel mondo dello spettacolo e per quello vorrebbe un aiuto, anche per sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico di ingrandimento del seno. Oltre alla ragazza, al tavolo ci sono il manager, il fratello gemello, e la mamma.

GUARDA IL VIDEO DELLO SCHERZO A LELE ADANI

La donna spiega a Lele Adani di averlo conosciuto in discoteca e di aver avuto con lui un'avventura di qualche giorno. La situazione si fa poi tesissima, quando la ragazza spiega all'ex calciatore (e oggi commentatore televisivo) di ritenerlo una pessima persona, oltre che un padre assente. «Qualche trombata me la sono fatta, ma sempre con la testa» - il commento di Adani - «Ma poi ho sempre bevuto solo Coca Zero, potevo essermi ridotto a tal punto da non ricordare niente?».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Maggio 2022, 11:38

