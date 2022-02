Le Karma B a “Oggi è un altro giorno”: «Noi creature mitologiche, metà essere umano e metà Raffaella Carrà»

Le Karma B ospiti di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone su Raiuno. Le Karma B, al secolo Carmelo Pappalardo e Mauro Leonardi, sono delle drag queen molto note, ultimamente in tv al fianco di Nunzia De Girolamo nella seconda edizione di “Ciao Maschio”.

David e Victoria Beckham, pioggia di critiche social per le foto del figlio Cruz - Foto

Le Karma B ospiti di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone su Raiuno

Le Karma B ospiti a “Oggi è un altro giorno”

Le Karma B ospiti di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone su Raiuno. Il duo ha dato la definizione di “drag queen”: «E’ una termine che appartiene alla cultura americana – hanno spiegato - una regina che trascina... Le feste, le situazioni…… Noi invece ne abbiamo una tutta nostra, noi siamo creature mitologiche, metà essere umano e metà Raffaella Carrà”.

Un amore, quello per l’indimenticabile showgirl, nato tanti anni prima: «Siamo artisti che amano tanto le donne che si mettono nei loro panni... E nelle loro scarpe. Amiamo le icone di femminilità, trasgressiva e libera. Raffaella l’abbiamo vista da piccoli in tv alla Rai e l’abbiamo incontrata a Roma, dove ancora non abitavamo ma frequentavamo per fare provini. Stavamo aspettando il treno per tornare in Sicilia e l’abbiamo vista a piazza Flaminio fuori da un negozio di tappeti persiani. L’abbiamo salutata, ci ha sorriso, abbiamo parlato con lei e ci ha fatto gli auguri».

L'incontro tra Carmelo Pappalardo e Mauro Leonardi è avvenuto a Catania: «Ci siamo conosciuti ormai anni fa all’Arcigay di Catania e ci siamo fidanzati… In realtà mi ha rubato al suo miglior amico. Abbiamo cominciato la carriera di ballerini e poi si siamo lasciati. Carmelo è fidanzato da oltre 13 anni, mentre io ho preso un cane, ma siamo comunque la dimostrazione che si può rimanere amici anche dopo aver rotto… Abbiamo fatto le drag queen, poi sono arrivate le feste al “Mucca Assassina”, al tempo organizzato da Vladimir Luxuria, a cui dobbiamo il nostro nome d’arte…».

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Febbraio 2022, 17:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA