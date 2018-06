Giovedì 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alla vigilia della stagione numero 20, uno dei polizieschi più longevi della tv,, viene celebrato sul canale Top Crime con l’evento SVU Guest Stars Weekend, una maratona di due giorni (sabato 9 e domenica 10 dalle 7 alle 24) di tutti gli episodi con la partecipazioni delle star più illustri di Hollywood. Robin Williams, Rose McGowan, Sharon Stone, Bradley Cooper, Jeremy Irons e Zoe Saldana sono solo alcuni dei molti volti celebri coinvolti nei casi di abusi raccontati dalla serie.«Il segreto del successo di questa serie - ha raccontato la protagonista Kelli Giddish al Monte-Carlo TV Festival - è quello di offrire uno spazio sicuro dove le sopravvissute di assalti sessuali possono trovare la forza di andare avanti. Ecco perché quando una vittima di violenze mi avvicina per strada a ringraziarmi piango ogni volta. Quelle parole danno un senso al mio lavoro. Indossare il distintivo del detective Amanda Rollins non mi ha reso più coraggiosa, ma ho capito di non avere più paura: viviamo per dieci mesi l’anno a contatto e mi sembra come una vecchia amica a cui auguro la serenità del cuore, magari accanto ad un uomo con la forza di Mark Ruffalo». Battute a parte, il telefilm ha un impatto sociale immenso: «Mia mamma dice che per sapere cosa vedrai al tg domani devi vedere SVU oggi e ha ragione, perché la gente commette cose orribili. Le uniche puntate che faccio fatica a girare coinvolgono i casi di bambini, ma so che mostrarli fa la differenza». (A. DeT.)