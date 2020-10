Laura Tecce confessa i politici su Rai2: «Con me qualcuno si è commosso»

“Onorevoli Confessioni” è il nuovo programma di Rai2 in onda a partire dall’8 ottobre a mezzanotte, condotto da Laura Tecce, che svela il lato nascosto di alcuni dei politici italiani più conosciuti. Protagonista della prima puntata la ministra Teresa Bellanova.

Politici che si confessano. Davanti al cardinale Tecce, ma dicono la verità o continuano a fare i politici raccontando le bugie?

«Dicono la verità e si vede dalle emozioni che provano. Non fingono durante l’intervista. Qualcuno si è commosso, nel ricordo dei genitori e dei nonni».

Quindi ha fatto piangere pure i politici?

«Di solito li faccio arrabbiare con domande cattive. In questo caso mi riconoscerete non nelle vesti dell’opinionista ficcante, ma in quelle della giornalista che conosce la loro vita pubblica, che riesce a entrare in empatia e farli parlare di passioni, sogni, rimpianti».

Quali sarebbero questi rimpianti?

«Giorgia Meloni, ad esempio, mi ha detto che avrebbe voluto fare la cantante. Lei ancora oggi canta».

Canta meglio della sindaca Raggi?

«Penso proprio di sì. Lei e la sorella erano grandi fan di Michael Jackson e ascoltando le sue canzoni hanno imparato l’inglese. La Meloni lo parla molto bene e all’estero è un’italiana che sa fare bella figura».

Altre sfumature…

«La Bellanova ha una passione per i vestiti, le piace fare shopping, si sente una ragazza. È una donna molto energica, ha una storia particolare, a 14 anni faceva la bracciante nei campi, oggi è ministro dell’Agricoltura».

Sono diversi i politici nella vita fuori dal palazzo?

«Non sono diversissimi. Soprattutto quelli che vanno spesso in tv, dove è difficile avere una maschera h24. Nella vita privata sono meno aggressivi. La Meloni è una ragazza normale e non è certo quella battagliera che si vede in Parlamento. Di Brunetta pensavo di conoscere tutto. Sono decenni che calca la scena politica. Invece anche lui ha una storia familiare particolare. Lui e il suo papà vendevano souvenir in una bancarella a Venezia, le gondolette ai turisti».

Beh, ne hanno fatta di strada…

«Sono storie di riscatto. Già riscatto. Usiamola questa parola perché oggi sembra che tutto sia dovuto, con i social il mondo pare alla portata di tutti. Ci sono persone invece che hanno fatto tanti sacrifici e gavetta. E questo è un aspetto molto bello da svelare perché nessuno arriva per caso. Io quando ho detto alla Meloni che è stata fortunata, lei mi ha risposto: “No, io me la sono sudata”. Personalmente detesto la demagogia della casta. Non sempre la casta è uguale per tutti. Può valere per pochi casi, ma nella maggior parte quando qualcuno arriva vuol dire che dietro qualcosa di buono ha fatto. Magari c’è del talento che poi incontra le opportunità. Però alla fine il cavallo buono si vede alla distanza. E chi arriva ha sicuramente una marcia in più».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Ottobre 2020, 16:56

