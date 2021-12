Il papà di Laura Pausini concorrente a "The Voice Senior". La reazione sui social della cantante

Fabrizio Pausini, papà della cantante Laura Pausini concorrente di “The Voice Senior”. Fabrizio Pausini si è presentata ai giurati del programma, Loredana Bertè, Clementino, Gigi D’Alessio e Orietta Berti, con il brano “E io, tra di voi” di Charles Aznavour e il pieno appoggio social da parte della figlia.

Il papà di Laura Pausini concorrente a "The Voice Senior"

Fabrizio Pausini, papà della cantante Laura Pausini a “The Voice Senior”. Il concorrente si è presentato alla giuria del programma, composta da Loredana Bertè, Clementino, Gigi D’Alessio e Orietta Berti con un "Mi chiamo Fabrizio Pausini, ho 76 anni e sono nato a Solarolo”. Il cantante si è esibito con “E io, tra di voi” di Charles Aznavour, conquistando la platea, e poi Clementino ha svelato la sua identità: «Sei il papà di Laura Pausini!».

Fabrizio è entrato nella squadra di Gigi D’Alessio:«L’anno scorso con la prima edizione del programma – ha spiegato - miei nipotini si divertivano da matti e quindi quest’anno mi hanno chiesto di venire. E così ho deciso di venire per questo motivo».

Laura Pausini ha esultato sul social per il papà, postando una sua foto assieme ai figli che festeggiano Fabrizio davanti alla tv: «Anche per noi sono 4, anzi 5 sì! – ha scritto nella didascalia della condivisione - Sei stato fantastico Nonno, siamo tutti con te! In bocca al lupo! Paola, Cecilia, Matteo, Laura e Silvia».

