Laura Biagiotti, la figlia Lavinia ricorda la mamma: «Dopo la sua morte non è stato facile, porto al collo le fedi dei miei genitori»

Mia mamma mi ha insegnato a lavorare con le mani come solo un artigiano sa fare. Ci siamo sempre scritte tanto, anche piccoli bigliettini lasciati sul cuscino.

Viva noi

,

Forever

,

Grazie di tutto

, uno degli ultimi è stato

Sei una figlia meravigliosa

. Cerco di attraversare il dolore con l'amore, porto sempre al collo le fedi dei miei genitori. Mi ricordano un grande amore di cui nulla è andato perduto. Non solo perché ci sono io ma perché ci sono gli amici, c'è l'azienda, la bellezza, la creatività





, ha dichiarato Lavinia Biagiotti a Storie Italiane. Stilista e figlia di Laura Biagiotti, uno dei più grandi nomi della monda italiana, venuta a mancare il 26 maggio 2017.

Una scomparsa che ha segnato la sua vita:

Bisogna attraversare tutto con l'amore, è lui che crea ponti anche quando le persone non ci sono più. Crea ponti con nuovi incontri, io ho abbracciato il futuro con coraggio perché alcuni passaggi non sono stati facili. Soprattutto nella vita personale, quella professionale l'abbiamo condivisa insieme per vent'anni. Io ho iniziato a lavorare quando ho perso mio padre a 18 anni, i miei genitori erano una coppia straordinaria nella vita e nel lavoro ho pensato che si dovesse ricostituire un duo

, ha raccontato alla conduttrice Eleonora Daniele.



"Sul lavoro dopo aver imparato tanto e dopo essere stato il suo braccio destro è stato più semplice, mi sono mancate le piccolo cose. Andare a vedere un tramonto, andare a mangiare un gelato, andare la domenica ai mercatini. La domenica è stato il momento più duro, gli amici hanno fatto a gara per riempire le mie domeniche di cose nuove, cose bellissime e proseguire e saper tenere quelle emozioni speciali per trasformarle in qualcosa di oggi. Non rimpiango mai il passato, lo tengo con me", ha concluso la Biagiotti nella puntata in onda il 29 ottobre su Rai1.

Martedì 29 Ottobre 2019, 17:10

