Lando Buzzanca, Francesca Della Valle a processo: «Lo convinse a sposarla per l'eredità». Lei: «Sono perseguitata»

di Redazione web

Francesca Lavacca, conosciuta con il nome d’arte Francesca Della Valle, è stata rinviata a giudizio con l’accusa di circonvenzione di incapace ai danni dell’attore Lando Buzzanca, scomparso nel dicembre 2022. Secondo la Procura di Roma, la donna avrebbe approfittato della fragilità psichica dell'attore, allora 86enne e affetto da seri problemi di salute, per convincerlo a contrarre matrimonio. Il processo inizierà il prossimo 3 giugno. Nel procedimento si è costituito parte civile il figlio Massimiliano Buzzanca, che chiede 100mila euro di risarcimento danni, ritenendo che Lavacca abbia agito per finalità ereditarie.

Eredità Buzzanca, Francesca Della Valle denuncia il figlio: «Lando è stato lucido fino alla fine, non esistono prove di una malattia debilitante»

Le nozze mai celebrate e le indagini sul presunto raggiro

Era il 5 agosto 2021 quando Francesca Lavacca fece affiggere le pubblicazioni di matrimonio nel Comune di Canosa di Puglia, mentre Lando Buzzanca era ricoverato in una struttura sanitaria. L’atto fu bloccato il giorno seguente dall’amministratore di sostegno dell’attore, l’avvocato Luca Valvo, che chiese al giudice tutelare di sospendere le nozze e di trasmettere gli atti alla Procura. I carabinieri e la Guardia di Finanza sequestrarono la documentazione prodotta per il matrimonio, incluso il modulo firmato da Buzzanca. I figli dell’attore dichiararono che il padre non era in grado di firmare, e che non aveva mai espresso la volontà di sposarsi. «Ne subiva le intemperanze, soprattutto quando veniva a sapere dei nostri incontri», avrebbe detto Mario Buzzanca, uno dei figli.

La ricostruzione della Procura: «Un’azione consapevole per diventare erede»

Nel capo d’imputazione riportato dal Messaggero, si legge che Francesca Della Valle avrebbe agito «ben consapevole delle condizioni psicofisiche inidonee alla libera autodeterminazione» di Buzzanca, inducendolo a firmare una procura per il matrimonio. Le nozze non si celebrarono mai, ma per la Procura l’obiettivo era chiaro: accedere all’eredità in caso di morte dell’attore.

Francesca Della Valle: «Sono perseguitata»

In una storia affidata a Instagram, Francesca Della Valle ha commentato: «Sono perseguitata perché combatto un sistema corrotto ed esigo verità sulla violazione dei nostri diritti personalissimi. La legge 6/04 consente "progetti di morte". Domani potrebbe capitare a chiunque». La donna ha sempre sostenuto che Lando Buzzanca fosse «nel pieno possesso delle facoltà mentali», e nega ogni accusa. Ora sarà il processo a stabilire se davvero ci fu raggiro o se si è trattato, come lei sostiene, solo di una battaglia personale e affettiva contro un sistema che, a suo dire, le ha voltato le spalle.

Ultimo aggiornamento: venerdì 16 maggio 2025, 09:37

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