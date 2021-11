Lady Gaga butta a terra i fiori di Fazio: regalo non gradito o gesto d'amore per i fan?

E' finito a terra il maxi bouquet di rose che Lady Gaga ha ricevuto in omaggio dal conduttore Fabio Fazio dopo l'ospitata a Che tempo che fa su Rai3 per presentare il nuovo film di Ridley Scott, «House of Gucci». L'attrice ha lanciato il mazzo di fiori sul pavimento verso i fan che l'acclamavano all'arrivo in hotel, in stile diva di altri tempi. Segno di un regalo poco gradito o forse un gesto d'amore per chi la aspettava da ore davanti all'ingresso dell'albergo? Un dilemma che ha impegnato i social ma che ha aperto anche nuovi scenari. Nel video postato in rete sabato scorso si vede la star italo americana scendere dalla limousine con un gigantesco mazzo di rose bianche, identico a quello regalatole da Fazio in trasmissione ieri sera. Un cortocircuito temporale? No, rispondono i fan: il programma era registrato. Il mazzo, comunque sia, è finito a terra con buona pace di Fazio che può dirsi più che soddisfatto di aver intervistato Gaga. L'evento ha portato infatti a Rai3 3.611.000 spettatori con il 14.5% di share.

Durante la trasmissione Lady Gaga ha parlato di arte, immagine e dell'Italia: «Quando abbiamo girato 'House of Gucci' qui in Italia tutti i giorni mettevo i piedi sulla terra dove sono nati i miei antenati, questa è la terra dei miei genitori, quindi devi lavorare bene, devi metterci il cuore!». L'artista ha inoltre commentato lo stop al Ddl Zan e le immagini di protesta delle piazze in Italia sulle note della sua «Born This Way». «Volevo dire una cosa alla comunità Lgbtq+ in Italia: siete i più coraggiosi, siete i più gentili, - ha detto la star - siete un'ispirazione e che succeda una cosa di questo genere (lo stop al Ddl Zan) dobbiamo gridare al disastro. Voi dovete invece essere protetti, a tutti i costi, come tutti gli esseri umani che vivono su questa Terra. Io continuerò a scrivere musica per voi, e, cosa più importante, cercherò di lottare per voi».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Novembre 2021, 23:00

