«Lady Diana è stata uccisa», a Domenica In la teoria dell'esperto della Famiglia Reale

L'esperto della Famiglia Reale, Vittorio Sabadin è intervenuto a Domenica In dove, insieme anche agli altri ospiti presenti, ha risposto alle varie domande di Mara Venier e Alberto Matano che hanno condotto uno speciale sull'incoronazione di Re Carlo III. Com'era prevedibile, tra i temi di cui si è discusso, si è parlato anche di Lady Diana, morta tragicamente nel famoso incidente d'auto a Parigi avvenuto nel tunnel sottostante al Pont de l'Alma.

Principe Harry all'incoronazione, lo sgarro della zia Anna: stesso trattamento riservato alla moglie Meghan Markle

Kate, per i sudditi «la vera regina è lei». L'abito che ha indossato ha un significato, con gli orecchini di Lady D

Le parole dell'esperto di Corte

A Domenica In, Vittorio Sabadin ha parlato dell'incidente mortale di Lady Diana e ha spiegato: «È stata uccisa dall'apparato di sicurezza degli Al-Fayed che hanno permesso che lei e Dodi uscissero quella sera con una macchina che nessuno voleva guidare perché aveva avuto un incidente ed era estremamente insicura. Poi, alla guida non c'era un autista ma una guardia della sicurezza che aveva bevuto perché aveva finito il suo turno. Quell'auto si è infilata nel tunnel più pericoloso di Parigi a 160 km all'ora e questa è la ragione per la quale Diana ha perso la vita. Non erano assediati da nessuno, non c'erano moto vicine all'auto perché erano molto distaccate».

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Maggio 2023, 16:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA