Caterina Balivo perde la pazienza durante l'intervista agli Audio 2: «Arriviamo al punto». Cosa è successo in diretta

Caterina Balivo ha accolto numerosi ospiti nel suo salottino pomeridiano di "La volta buona". Questa volta è stato il turno degli Audio 2, il duo musicale che si è esibito sulle note di "Acqua e Sale", il brano scritto da loro e portato al successo da Mina e Alessandro Celentano nel 1998. Durante la loro intervista ci sono stati alcuni momenti di imbarazzo e Caterina Balivo sembrava addirittura essere in procinto di perdere la pazienza. Ma cosa è successo? Andiamo con ordine.

La gaffe di Caterina Balivo

Caterina Balivo ha introdotto gli Audio 2 nel suo salottino, pronti per rispondere alle sue domande. La conduttrice ha chiesto a Giovanni Donzelli e a Vincenzo Leomporro come si fossero conosciuti e i due hanno rivelato che è stata la cantante Mina a chiamarli.

La sua esternazione non è sembrata piacere molto agli intervistati né al pubblico a casa, ma Donzelli ha cercato di chiudere il racconto in pochi secondi. La Balivo ha poi chiesto un altro aneddoto, ma stavolta: «Me la racconta solo chi riesce a farlo in un minuto», mandando una frecciatina molto affilata. Gli Audio 2 hanno poi cantato "Acqua e Sale", concludendo l'intervista dopo il botta e risposta al vetriolo.

