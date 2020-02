Ascolti tv, La Vita in Diretta da record: Cuccarini e Matano fanno 18% di share

Giovedì 6 Febbraio 2020, 13:44

stagionale di ascolti per, il programma di Rai1 condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano, che nella puntata di ieri, mercoledì 5 febbraio, ha sfiorato ilcon 2,5milioni di telespettatori. Picco d'ascolto della puntata alle ore 18.30: share del 20,75% con 3 milioni e 243mila telespettatori, durante il talk su Al Bano e Romina In diretta dal Palafiori di, per tutta la settimana i faccia a faccia con i protagonisti del Festival, gli interventi degli opinionisti storici della kermesse e i collegamenti dalla mitica Sala Stampa, per raccogliere pronostici, indiscrezioni e commenti sull'evento più importante della musica italiana.