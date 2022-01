«La Vita In Diretta» e «Pomeriggio 5»: Simona Branchetti scippa l'ospite a Matano e scoppia la bufera

Pomeriggio ad alta tensione in televisione. Scintille e polemiche tra La Vita In Diretta e Pomeriggio 5 News. A far infuriare Alberto Matano, noto per la sua educazione e la sua gentilezza, è stato il «furto» da sotto gli occhi dell'ospite. Nella caccia alla notizia e all'ospite migliore, si è scatenata una vera e propria lotta per accaparrarsi l'uomo che potrebbe essere il marito di una donna trovata morta. Al momento, infatti, sappiamo solo che è stato ritrovato un corpo, e molti pensano possa essere quello di Liliana Resinovich, scomparsa da alcune settimane a Trieste.

Alberto Matano e la sua inviata, Filomena Leone, hanno raggiunto il marito di Liliana, Sebastiano. Ma al rientro in studio, il signor Sebastiano non è più presente e allora Matano si scalda e accusa apertamente Canale 5 e Pomeriggio 5 News, che tramite l'inviata Ilaria Dalle Palle ha letteralmente scippato l'ospite al programma di Rai 1.

«Dobbiamo dire per chi ci segue, perdonatemi. È un momento di grande dramma per quest'uomo che probabilmente a breve capirà se sua moglie è morta - esordisce Alberto Matano -. Avevamo questa persona collegata con noi in diretta, ma la troup di una trasmissione concorrente, di Canale 5, lo dico mi dispiace molto. In diretta ha sottratto di fatto Sebastiano che era in questo momento con la nostra inviata. Sono cose che succedono, ma che non dovrebbero accadere».

Simona Branchetti, attuale conduttrice del programma al posto di Barbara D'Urso, di fatto ha scippato l'ospite alla Vita In Diretta, senza mai citare il brutto episodio avvenuto, e sicuramente non mancheranno delle conseguenze, oltre ai battibecchi che si sono succeduti nel corso della programma. Matano, infatti, poco dopo è tornato sulla vicenda dichiarando: «Visto che noi siamo trasparenti e io vi dico tutto, noi avevamo un regolare appuntamento con il signor Sebastiano, che seguiamo da giorni, noi come Eleonora Daniele a Storie italiane. Naturalmente è una vicenda che ha colpito tutti la scomparsa di questa donna dal 14 dicembre e quindi avevamo un appuntamento con lui per parlare delle novità. Poi avete visto quello che è accaduto in diretta e devo dire che sono momenti che non mi appartengono: non è il mio stile, per fortuna».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Gennaio 2022, 19:17

