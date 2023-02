La vita in diretta, giovane strappa il microfono all'inviata a Sanremo: cosa è successo

di Redazione web

Paura a La Vita in diretta. L'inviata della trasmissione Rai per il Festival di Sanremo, Rosanna Cacio, durante il collegamento con Alberto Matano dal Teatro del Casinò, stava parlando dell'atmosfera che si respira in queste ore, quando un ragazzo le ha strappato il microfono dalle mani e si è messo al suo posto.

Panico in diretta

«Siamo in diretta?», ha detto il giovane. Vedendola in difficoltà e impallidita, il giornalista ha subito tranquillizzato l’inviata dicendole: «Sono di Viva Rai2! Qui ci sono troppi inviati e poche notizie», in modo ironico. A quel punto la Cacio ha però tirato un respiro di sollievo, portandosi anche la mano al petto. Rotta la tensione è scoppiata a ridere coinvolgendo così anche Alberto Matano dallo studio.

La replica di Matano

Il conduttore ha replicato con il sorriso sulla bocca, confessando ai telespettatori di essere felice di essere di nuovo a Sanremo: «Sono molto felice ed emozionato! Vorrei abbracciare tutti gli spettatori presenti qui in studio perché il pubblico mi è mancato tantissimo», ha confessato dopo che nel suo studio, a seguito della pandemia, il pubblico non è più tornato.

