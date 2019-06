“​La sai l’ultima?” torna con una grande novità, la competizione a squadre. Ospiti della pima puntata Enrico Montesano e Iva Zanicchi

Ezio Greggio a "La sai l'ultima" con la fidanzata Romina Pierdomenico: «Le nostre foto parlano d'amore»

Venerdì 21 Giugno 2019, 16:33

Questa sera su canale 5 torna. Un’edizione inedita e completamente rinnovata del varietà che ha fatto la storia dell’umorismo e della risata in televisione. Il padrone di casa di questa nuova gara tra barzellettieri èIn ogni puntata tre compagini capitanate da tre fuoriclasse della comicità italiana, Maurizio Battista, Biagio Izzo e Scintilla (Gianluca Fubelli) si sfideranno a colpi di barzellette per eleggere il miglior barzellettiere d’Italia.I concorrenti si affronteranno singolarmente in diverse manche, al termine delle quali il pubblico in studio voterà il proprio preferito. Il risultato raggiunto da ciascuno sarà avvallato dal “notaio” Nino Formicola, affiancato dal volto femminile del programma Romina Pierdomenico.Altra new entry nel meccanismo di gioco è la presenza di tre “jolly”:he verranno chiamati dai coach a raccontare un proprio cavallo di battaglia per incrementare il punteggio della loro squadra.Nel corso della serata non mancheranno momenti e omaggi dedicati ai grandi umoristi italiani come Gino Bramieri e Walter Chiari.