La pupa e il secchione, prima notte insieme per Vera Miales e Nicolò Scalfi: com'è andata

Tra le sfide che i concorrenti de La Pupa e il Secchione Show hanno dovuto affrontare fin da subito c'è stata la famosa prima notte insieme. Un momento che ha creato non poco imbarazzo anche tra Vera Miales e l'ex campione di Caduta Libera Nicolò Scalfi.

Prima notte insieme per Vera Miales e Nicolò Scalfi a La Pupa e il Secchione Show.

Alla fine della puntata, dopo essere stati abbinati, la pupa e il secchione si sono recati in villa, nella loro camera da letto, e hanno iniziato a fare conoscenza. Le cose sembravano procedere per il meglio quando, arrivato il momento di mettersi comodi per andare a letto, sono sorti i primi presunti imbarazzi.

Come hanno rivelato le immagini del reality, condivise da Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, Vera Miales è apparsa fredda e distaccata nei confronti di Nicolò Scalfi, nonostante questo la concorrente non ha rinunciato a sfoggiare il completo sexy per la notte, composto da pantaloni di raso e un mini top con pancia e spalle scoperte.

La mise ha suscitato il commento ironico di alcune opinioniste ospiti della D'Urso, che hanno sottolineato come la ragazza abbia esibito un falso pudore con Nicolò. Le parole più pungenti sono arrivate da Maria Teresa Ruta, ex moglie di Amedeo Goria, oggi compagno di Vera, che ha detto: «Dice a lui ‘Girati un attimo’ per spogliarsi, ma non poteva farlo in bagno?». E siamo solo alla prima puntata.

