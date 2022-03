La pupa e il secchione, Francesco Chiofalo confessione choc: «Mi son rifatto naso, barba e denti»

Nella nuova edizione de 'La Pupa e il Secchione Show' ha fatto la sua comparsa anche Francesco Chiofalo, ex partecipante di 'Temptation Island'. Il concorrente ha tenuto banco durante la puntata per gli strafalcioni in geografia e, soprattutto, per la confessione choc sul proprio aspetto fisico.

Nello studio di Barbara D'Urso, l'influencer e personal trainer è stato accolto dai complimenti di Soleil Sorge che, per propria stessa ammissione, ha stentato a riconoscerlo. Agli apprezzamenti dell'ex gieffina Francesco Chiofalo ha risposto confessando di avere migliorato molto il proprio aspetto fisico a seguito di una serie di interventi di chirurgia estetica.

Dopo la rivelazione del concorrente è intervenuta Barbara D’Urso, che gli ha chiesto cosa si fosse esattamente rifatto. Il pupo ha ammesso di aver sistemato il naso e i denti e di essersi trapiantato la barba, provando a sistemare il suo viso.

La trasmissione è proseguita con lo 'Zucca Sprint' dove Francesco Chiofalo ha confessato le proprie lacune in geografia. Dopo non avere saputo dire il capoluogo della regione Calabria e i nomi dei mari che bagnano l'Italia, il pupo ha scelto di fare coppia con la nerd Ilaria Bruni, appassionata di manga e di Giappone.

Tuttavia, sotto suggerimento della conduttrice e date le sue grandi lacune in geografia, il concorrente ha cambiato idea, puntando sulla secchiona Annaclara, che ha accettato entusiasta. Chissà se la prossima volta Francesco sarà più preparato.

