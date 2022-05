La Pupa e il Secchione, confermata Barbara D'Urso per la 2^ edizione. Costanzo: «Voto 6»

La Pupa e il Secchione tornerà. Ma non solo. Al timone è stata riconfermata Barbara D'Urso anche per il prossimo anno. Nonostante gli ascolti poco brillanti e le tante polemiche per i concorrenti scelti nell’edizione 2022, sembra che il programma tornerà presto su Italia Uno. A rivelarlo è stato il giornalista Maurizio Costanzo, che da tempo lavora con Mediaset e ne ha parlato nella rubrica televisiva sul settimanale Nuovo, dando allo spettacolo un sei come voto complessivo. Il giornalista e conduttore ha assicurato che molto probabilmente, salvo imprevisti dell’ultima ora, La Pupa e il Secchione farà parte di nuovo del palinsesto di Italia Uno nella stagione televisiva 2022-2023.

Del rinnovo,in realtà, ne aveva già parlato la stesa Barbara, sottolineando che non lascerà Mediaset contrariamente a quanto spifferato da qualcuno. Il contratto della conduttrice napoletana scadrà a dicembre 2022 ma sembra che l’azienda di Cologno Monzese non abbia alcuna intenzione di lasciarsi scappare una delle sue presentatrici di punta.

Non è chiaro al momento se sarà confermata anche la giuria formata da Antonella Elia, Federico Fashion Style e Soleil Sorge. Giuria che ha funzionato alla perfezione tra battutine, riflessioni e commenti senza filtri.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Maggio 2022, 20:15

