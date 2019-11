La prova del Cuoco, la concorrente ringrazia il marito per averla fatta partecipare al programma: «È geloso». Scoppia la polemica

Lunedì 25 Novembre 2019, 16:26

Gelo in studio duranteer le. Durante la gara tra i due concorrenti, affiancati dagli chef professionisti, Elisa Isoardi, inizia a fare due chiacchiere con una dei due sfidanti, chiedendole cosa fa nella vita. Natasha, 32enne di Vasto, in Abruzzo, racconta di essere sposata da poco e manda i ringraziamenti al marito.La conduttrice chiede il motivo e la concorrente risponde che lo ringrazia per averle dato il permesso di partecipare alla trasmissione, aggiungendo: «È un po' gelosino». La battuta non passa inosservata, soprattutto nella giornata di oggi, contro la violenza sulle donne. La Isoardi cerca di smorzare il brusio in studio, visto che molti nel pubblico sono rimasti scioccati dalle parole della 32enne. La conduttrice, infine, cambia il discorso dicendo che la gelosia è un problema del marito e non della moglie e che nel 2019 è impensabile chiedere il permesso per partecipare a un programma televisivo.