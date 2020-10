La pacata opinione di Enrico Bertolino sulla probabile seconda ondata del Coronavirus''

Enrico Bertolino questa settimana nella Pacata Opinione, insieme a Luca Bottura, ci parla della probabile seconda ondata del Covid-19 Il monologo comincia con una sorta di riflessione sulla normalità perduta e sull'importanza del rimettersi in moto a partire dalle scuole e dalla ripartenza dei consumi. ‘’Dobbiamo trovare il carattere e le risorse per mostrarci al mondo indomiti e reattivi, capaci di rialzarci come facemmo nell'immediato dopo guerra ricostruendo un paese distrutto mostrando l'impegno di allora, la determinazione e spirito di sacrificio. Così la seconda ondata non ci potrà far paura’’ afferma Bertolino. Nella seconda parte il monologo si fa tragicomico dove Bertolino se la prende con i No Vax, negazionisti e chi non indossa bene la mascherina perché come afferma:’’ Tenere la mascherina sul gomito o sul mento è come mettere gli occhiali sul belino. Non si vede nulla e sembri solo un coglio** Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Ottobre 2020, 22:43

