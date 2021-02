La Caserma, anticipazioni quinta puntata: la svolta per William Lapresa ed Elena Santoro

La Caserma, il format di Rai 2 nato sulla scia de Il Collegio, torna di mercoledì sera. La settimana scorsa la messa in onda è andata eccezionalmente di martedì e per i fan l'attesa è stata più lunga. Il programma incentrato sul percorso di ragazze e ragazzi della generazione Z alle prese con la disciplina e l'addestramento militari è arrivato alla quinta puntata. Ecco qualche anticipazione.

La Caserma, la quinta puntata

Il docu-reality sta per entrare nel vivo con l'addestramento sotto la neve: nelle immagini mostrate in anteprima si vedono la caserma di Levico e tutto il territorio circostante che si tingono di bianco. Cresce poi l'attesa per come si evolverà la storia tra William Lapresa ed Elena Santoro. La scorsa puntata, infatti, tra i due è scoppiata una lite molto dura che potrebbe aver segnato la fine della prima coppia nata tra le mura della caserma. William accusa Elena di essere falsa con lui e di usarlo soltanto per avere visibilità e popolarità sui social. Parole che hanno fatto infuriare la ragazza.

La Caserma, le anticipazioni

Intanto l’istruttore capo Daretti assegnerà un nuovo incarico di capitano delle squadre blu e rossa e questa decisione potrebbe sconvolgere gli equilibri tra i ragazzi. Per sapere cosa succederà, non resta che guardare la quinta puntata de La Caserma in onda questa sera alle 21:20 su Rai 2.

