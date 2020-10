“La casa della Gastronomia”: Lo chef Quintili svela il segreto sua rinomata crocchetta alla gricia. Un piatto dedicato ad un piatto della tradizione romana, terra di adozione di Marco Quintili da ormai dieci anni, nonché uno degli antipasti più richiesti.

Leggi anche > Laura Pausini si candida agli Oscar del 2021 con "Io Sì" per il ritorno al cinema di Sofia Loren

Il maestro pizzaiolo Marco Quintili protagonista per il CAR di Roma con la quinta video ricetta dedicata alla sua rinomata crocchetta alla gricia. Il protagonista di questo quinto e penultimo appuntamento con “La Casa della Gastronomia” è il titolare della Pizzeria "IQuintili", che è stato recentemente premiato al Festival di Venezia e dalla prestigiosa guida 50 Top Pizza come Pizzeria Novità del 2020 nonché 18esima miglior pizzeria al mondo, propone nella sua video ricetta di questa settimana visibile sulla pagina Facebook del CAR l’ormai rinomata “Crocchetta alla gricia”.

Un piatto dedicato ad un piatto della tradizione romana, terra di adozione di Marco Quintili da ormai dieci anni, nonché uno degli antipasti più richiesti: «Scelgo personalmente al CAR quasi tutte le verdure che utilizziamo alla Pizzeria IQuintili perché sono prodotti di altissima qualità. Questa collaborazione per La Casa della Gastronomia mi inorgoglisce. Nello specifico ho deciso di proporre questo antipasto, che è il più richiesto nelle mie due pizzerie. In questo caso la ricetta prevede di poggiare su una crema di pecorino una crocchetta di patate da 200 grammi con pan grattato fatto in casa, poi la patata viene aperta e all’interno mettiamo del guanciale croccante. Il tutto viene poi guarnito con una crema di basilico, che noi serviamo in una pratica pompetta di plastica».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Ottobre 2020, 12:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA