La Casa di Carta, svelati i cachet degli attori. «Ecco chi guadagna di più. Cifre a sei zeri»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Aprile 2020, 21:38

Il sito Money.it ha svelato i presunti compensi degli interpreti della serie Netflix più vista al mondo. Gli attori ricevono un compenso per ogni puntata che registrano e guadagnano un forfait indipendentemente dal numero dei minuti girati.I quattro attori percepirebberoSe così fosse, solo per le prime due parti - composte da 22 episodi totali - avrebbero percepitoItziar Ituño Martínez, Lisbona, 63mila euro per episodioUrsula Corbero, Tokyo, 63mila euroPedro Alonso, Berlino, 63mila euroAlvaro Morte, il Professore, 63mila euroAlba Flores, Nairobi, 50mila euroDarko Peric, Helsinki, 55mila euroJaime Lorente, Denver, 50mila euroMiguel Herràn, Rio, 50mila euroRodrigo de la Serna, Palermo, 50mila euroEsther Acerbo, Stoccolma, 45mila euroPaco Tous, Mosca, 36mila euroEnrique Arce, Arturo, 36mila euroFernando Soto, Angel, 36mila euroMària Pedraza, Alison Parker, 27mila euroAnna Grass, Mercedes Colmenar, 23mila euro