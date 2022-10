Chicco dalla Testa ai piedi passando... per le mutande. Il video dell'incidente con la webcam

Momento di imbarazzo su La7. Protagonista della vicenda il presidente di Assoambiente Enrico Testa, detto Chicco. In diretta da casa con lo studio televisivo, Testa è intervenuto durante il programma Omnibus per affrontare il tema del caro bolletta e in particolare, dei prezzi del gas in aumento a causa del conflitto tra la Russia e l'Ucraina. Durante la conversazione, però, la webcam è accidentalmente scivolata riprendendo il presidente senza pantaloni...

Cosa è successo

Il momento è stato catturato in una piccola clip ed è stato diffuso sui social, Chicco Testa in mutande è ahimè... virale. Seduto comodamente dal divano di casa, il presidente stava tenendo una conversazione con i giornalisti presenti in studio, quando a un certo punto è crollato il supporto che teneva ferma la webcam e Testa è stato accidentalmente ripreso con indumenti poco adatti alle dirette televisive.

È successo tutto in pochi secondi, ma quello che si è visto è ormai chiaro a tutti e si sa... al web non sfugge mai nulla. Tuttavia, la conduttrice e giornalista Flavia Fratello ha chiesto al proprio ospite cosa fosse successo e nel frattempo la regia ha cambiato prontamente l'inquadratura, ricollegandosi con lo studio e dando così il giusto tempo al presidente Testa di sistemare la webcam... o magari, di correre in camera per indossare dei pantaloni.

Attenzione alle webcam che cadono

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Ottobre 2022, 13:36

