La7 compie 20 anni, cinque appuntamenti per ripercorre questi anni attraverso le trasmissione della rete

La forza di avere vent’anni: il 24 giugno 2001 nasceva La7. Una Tv nata dalle ceneri di TMC che, fin dai primi anni di vita, si impone sulla scena televisiva con professionalità e competitività e una programmazione alternativa al sistema televisivo.



Un racconto tutto italiano, anni in cui la Tv di Cairo Communication si è affermata con una offerta editoriale autorevole, l’arrivo di tanti big dell’informazione, della cultura e dell’intrattenimento e alcune tra le migliori firme del giornalismo italiano, protagonisti assoluti del racconto della realtà. Ma anche le grandi fiction, lo sport, le serie tv premiate dalla critica e dal pubblico.



Una cavalcata di volti di Rete che hanno lasciato un segno indelebile nella memoria di La7 e del pubblico, i tantissimi ospiti, i grandi eventi, le inchieste: un racconto di fatti e dei personaggi che hanno segnato questa epoca.



Dai grandi debutti dei programmi il giorno dell’esordio, come la serata inaugurale del 24 giugno 2001 nella quale Fabio Fazio, Gad Lerner e Luciana Littizzetto diedero il calcio d’inizio per la nuova Rete nata dalla gloriosa TeleMonteCarlo, per passare alle clip e alle immagini dalla prima maratona di Enrico Mentana, dal primo il primo Otto e Mezzo condotto da Gad Lerner e Giuliano Ferrara fino a Markette, condotto da Piero Chiambretti.



Ma anche i grandi ospiti che hanno calcato gli studi della Rete nel corso di questi 20 anni: Mike Buongiorno che si presta a condurre un surreale quiz con domande a tema politico nel corso di una puntata di Tetris, o l’acceso scontro tra Michele Santoro e Silvio Berlusconi in Servizio pubblico del 2013, Diego Armando Maradona ospite de Il Processo di Biscardi e Trozzy, il celebre cagnolino che Daria Bignardi regalò a Mario Monti in una puntata di Invasioni Barbariche.



Nel corso dei giorni rivedremo anche i migliori reportage dei conduttori e giornalisti dall’estero (memorabili quelli di Formigli a Mosul e di Diego Bianchi nel Congo), alcune trasmissioni portate “in strada”, come Massimo Giletti a Mezzojuso o l’impegno di La7 nel racconto dei tristi fatti del G8 di Genova o del terremoto de L’Aquila.



Non mancheranno le storie più emozionanti e le inchieste più importanti di cui La7 è stata testimone in questo ventennio: si va da “Operazione Offside” (dedicato allo scandalo del calcio nel 2006) all’inchiesta sulla sessualità dei sacerdoti di Exit, o ai reportage di Piazzapulita dal fronte fino alla lotta al Corona virus.



E i colpi di scena, ovvero quei casi in cui l’esito scontato della storia è stato completamente ribaltato dagli eventi: come la volta che da Daria Bignardi Matteo Renzi coniò per Enrico Letta l’hashtag #enricostaisereno, per poi prendere il suo posto alla Presidenza del Consiglio. Oppure le dimissioni di Papa Ratzinger e l’arrivo di Papa Francesco, o ancora la lettera che Propaganda Live ricevette dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, fino alle elezioni di Trump alla Casa Bianca.



20 anni che saranno celebrati con appuntamenti speciali che ricorderanno questo lungo viaggio, con il meglio della programmazione della Rete, a partire proprio da domani per 5 domeniche alle 20.30. Si proseguirà poi mercoledì 22 giugno alle 17.00, mentre giovedì 24 giugno andrà in onda una maratona a partire dalle 14.20.



