"L'impresa di fare Impresa", su SkyTg24 il ciclo di approfondimenti sulla difficoltà di investire in Italia

WhatsApp arrivano i messaggi che si autodistruggono: tutte le novità

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Agosto 2020, 15:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

”, su skyun ciclo di approfondimenti sulla difficoltà di investire in Italia che partirà giovedì 6 agosto, alle 21, con Il caso Ilva.Tra burocrazia lenta, ricorsi, norme in costante cambiamento, investire in Italia non è semplice e sono proprio queste le tematiche che vuole affrontare SkyTg24. La prima puntata, giovedì 6 agosto, alle 21, sarà incentrata sul caso Ilva di Taranto, vicenda paradigmatica del mai risolto conflitto tra decisioni dei giudici e vita delle imprese. Un caso che è finito per ben tre volte davanti alla Corte Costituzionale, chiamata a trovare un difficile punto di equilibrio tra diritto al lavoro, alla salute e all'ambiente.Altri appuntamenti saranno poi proposti da settembre. Il filo rosso che unirà le storie narrate sarà il racconto degli impedimenti che devono fronteggiare le imprese in Italia.A cura di Diletta Giuffrida e Silvia Barocci, lo speciale “L’impresa di fare impresa – Il caso Ilva” vede la partecipazione di Gianfranco Amendola, ex magistrato e docente di Diritto Penale dell’ambiente all’Università La Sapienza, Valerio D’Alo, segretario nazionale Fim Cisl, Ferdinando Emanuele, avvocato di ArcelorMittal socio dello studio Cleary Gottlieb, ed esperto in contenziosi internazionali, Marco Leonardi, professore di Economia Politica all’Università Statale di Milano e consigliere del Mef per il caso Ilva, Claudio Marangoni presidente della sezione Impresa del Tribunale di Milano e presidente del Collegio Ex Ilva, Alessandro Marescotti, presidente di PeaceLink Taranto e Lucia Morselli, amministratore delegato di ArcelorMittal.Lo speciale “L’impresa di fare impresa – Il caso Ilva” sarà disponibile anche sul sito SkyTg24.it e On Demand.