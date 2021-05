L'Eredità , la risposta choc della campionessa alla ghigliottina. Fan increduli: «Lo ha detto davvero?». Insinna reagisce così. Pochi minuti fa, è terminata la puntata del quiz preserale di Rai1. Stasera alla ghigliottina, per la terza volta, la campionessa Marta, speaker radiofonica. La concorrente, vincitrice del triello, accede alla fase finale con un tesoretto di 180mila euro.

Le cinque parole a disposizione sono «ultimo, insieme, perso, posare, primo». Marta dimezza più volte e gioca per 22.500 euro. La campionessa sceglie la parola "sasso" ma è sbagliata. Flavio Insinna cerca di aiutarla dicendole che la risposta esatta inizia e termina con le stesse lettere di sasso. La campionessa tenta tra sé e sé: «Sogno...». Ma non è corretta. A quel punto, la si sentirebbe bisbigliare un'altra parola: «Sesso...». Ma Flavio Insinna non se ne accorge e va avanti. Poi, il conduttore svela: «La risposta era sguardo».

La risposta hot non passa inosservata sui social. Gli "ereditiers" su Twitter si scatenano: «Ha detto sesso?». E ancora: «Lo ha detto?». E c'è chi fa il "saputello": «Stasera era facilissimo, come ha fatto a sbagliare?». Domani ci riprova.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Maggio 2021, 20:19

