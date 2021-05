L'Eredità , Flavio Insinna spiazza tutti e prende le distanze da una domanda del gioco: «Non voglio fare polemica però...». Pochi minuti fa, è terminata la puntata del quiz preserale di Rai1. Stasera alla ghigliottina, ancora una volta il campione Massimiliano. Ma è durante il gioco, che è avvenuto un fatto insolito.

Leggi anche > Denise Pipitone, la svolta improvvisa a Pomeriggio 5: «Ha fatto nomi e cognomi. Potrebbero scattare gli arresti»

Flavio Insinna una domanda del quiz: «Secondo l'esperta Elda Lanza, a chi di loro per consuetudine non si lascia mai la mancia? Al cameriere al ristorante, al maitre in albergo, allo steward della nave o all'hostess in aereo?». La risposta esatta è all'hostess in aereo. Ma a quel punto Flavio Insinna commenta così: «Non voglio fare polemica, però... Qualcuno lo ha mai chiesto alle hostess se sono d'accordo? Magari si potrebbero ringraziarle anche con una busta con la mancia da chi ha preso l'aereo. È uno spunto su cui riflettere...».

Didascalia

Si arriva alla ghigliottina. Ancora una volta il campione "senza portafoglio" Massimiliano, che arriva con un tesoretto di 90mila euro. Stasera le parole a disposizione sono «volante, licenza, porta, presenza, calcolo». Il concorrente dimezza due volte e gioca per 22.500 euro. Massimiliano sceglie la parola "guida", ma la risposta esatta è "foglio". Anche stasera nulla di fatto, domani ci riprova.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Maggio 2021, 20:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA