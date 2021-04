L'Eredità , Flavio Insinna mortificato con il campione: «Non so come dirtelo...». Fan furiosi: «Non è giusto». Pochi minuti fa, è terminato il quiz preserale di Rai1. Alla ghigliottina, stasera, ancora una volta Francesco. Il giovane campione in carica che ha vinto finora 105mila euro.

Francesco arriva alla fase finale con il budget di 230mila euro, ma dimezza più volte e si ferma a quota 14.375 euro. Le parole a disposizione sono «moro, composte, uovo, carico, serie». Il campione scrive "testa" e poi spiega: «Ho dimezzato tante volte perché non ne avevo idea. Poi ho pensato a un termine che si collega con tre parole su cinque ed è testa».

A quel punto, Flavio Insinna si scurisce in volto e spiega: «Non so come dirtelo. Sei davvero un ragazzo preparato che ha portato qui lo splendido mondo degli animali. Ma ci troviamo nella stessa situazione di quando hai scritto bagaglio ed era bagagli. La risposta questa sera è teste. E per essere corretti aggiungo che il 'teste a carico' è per forza teste e non testa». Su Twitter, gli ereditiers sostengono il campione: «Non è giusto, è stato bravo. Era una sottigliezza». Domani si torna a giocare.

