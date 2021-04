L'Eredità, torna Martina Crocchia. Poi la scelta del campione fa infuriare i fan: «Com'è possibile?». Flavio Insinna reagisce così

L'Eredità , torna Martina Crocchia. Poi la scelta del campione spiazza i fan: «Com'è possibile?». Flavio Insinna reagisce così. Pochi minuti fa, è terminato il quiz preserale di Rai1. Da ieri, il programma condotto da Flavio Insinna è tornato alla sua "versione tradizionale", dopo la parentesi solidale del torneo dei campioni duranto fino a Pasqua. È tornata, dunque, anche la campionessa in carica Martina.

Ma oggi ad arrivare alla ghigliottina, il neocampione Lorenzo. Il concorrente arriva con un super budget di 140mila euro. Ma dimezza alcune volte e si ferma a quota 35mila euro. La parole dle giorno sono «noci, economico, natura, 34esima strada, Milano». Lorenzo sceglie il termine «finanza», ma è errato. La ristosta esatta è «miracolo».

Su Twitter, immediati i commenti degli ereditiers: «Ma com'è possibile? Oggi era facilissima». E ancora: «Oggi servita su un piatto d'argento». E c'è chi ci scherza su: «Il film 'Miracolo nella 34esima strada' lo danno in tv mille volte l'anno, non l'hai mai visto?». Ma Flavio Insinna, in studio, difende il neocampione: «Da casa è sempre più facile, qui è il difficile». Lorenzo ritenta domani.

