Da diverso tempo anon capitava un campione comein grado di far appassionare gli spettatori per il suo talento, la simpatia e per quel ‘quid’ in più che lo sta letteralmente facendo spopolare in rete.Il giovane insegnante, in apertura della puntata del 31 gennaio, ha raccontato a Flavio Insinna di aver fatto una passeggiata per Roma ed essere stato riconosciuto da alcune signore in giro che gli hanno chiesto addirittura un selfie, come si fa con i vip più conosciuti. La caccia al bel Diego continua sui social, anche se pare sia introvabile e intoccabile: la sua fidanzata, infatti, ha bloccato qualche utente desiderosa di conoscerlo meglio.Foto@GettyImages/Ufficio Stampa RAI