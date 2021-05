L'Eredità , la confessione "imbarazzante" del concorrente: «Ho un problema...». Flavio Insinna allibito. Stasera, in onda su Rai1, il quiz preserale condotto da Flavio Insinna. Tra i nuovi concorrenti, Paolo che, durante il primo gioco degli abbinamenti, spiazza tutti per una rivelazione inaspettata.

Il concorrente deve abbinare le feste ai mesi in cui si svolgono. «Come Natale e dicembre», spiega Flavio Insinna. Il gioco, piuttosto facile, prende subito una piega incredibile. Paolo associa San Valentino a marzo e la Festa della Repubblica a maggio. Tanto che il conduttore ironizza: «Attento che ti arrestano». Il gioco continua, ma il concorrente si dimostra titubante su quasi tutte le festività.

Fino alla confessione inaspettata: «Ho un problema con i mesi... Non so neanche quando è il mio compleanno, se lo metti come ultima domanda non la so». Insinna, incredulo, ci scherza su: «Allora lo chiedo agli autori». Risate in studio, il gioco continua.

Alla ghigliottina, Irina con un tesoretto di 160mila euro. Le parole a disposizione sono «figura, blu, cantare, faccia, messaggero». La concorrente dimezza più volte e gioca per 20mila euro. Irina sceglie la parola "doppia", ma la risposta esatta è "angelo". Domani ci riprova.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Maggio 2021, 19:55

