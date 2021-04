L'Eredità, la concorrente non sa la risposta e dice una parolaccia. Fan increduli: «È impazzita?». Insinna reagisce così

L'Eredità , la concorrente non sa la risposta e dice una parolaccia. Fan increduli: «È impazzita?». Flavio Insinna reagisce così. Stasera, in onda su Rai1, il quiz preserale condotto da Flavio Insinna. Tra i nuovi concorrente, la giovane Giulia. Che, probabilmente presa dall'emozione, si lascia andare a un'espressione "sopra le righe". Ma andiamo con ordine.

Il primo "scivolone" di Giulia, molto emozionata, arriva già con il primo gioco degli abbinamenti. Flavio Insinna le chiede quante sono le regioni insulari italiane, ma la sua risposta spiazza tutti: «Cinque... Insulari?». Il conduttore, incredulo, spiega: «Insulari... Sardegna e Sicilia...». Poi, il gioco prosegue. Giulia supera varie prove, prima di arrivare al duello con la campionessa Monica. Tra le domande, Flavio Insinna le chiede: «Corrente filosofica dell'antichità con la S».

Giulia d'istinto risponde «socratica». Ma è errata. Allora ci pensa e poi sbotta «caz***». La parolaccia non sfugge agli "ereditiers" su Twitter che increduli commentano: «Lo ha detto davvero?». E ancora: «Non ci credo, ha detto caz***». A Flavio Insinna sfugge l'espressione sopra le righe e il gioco continua. In barba alle previsioni, la giovane concorrente indovina la parola «scetticismo» e vince sulla super campionessa Monica che viene eliminata.

Giulia si ferma al triello, tornerà domani. Alla ghigliottina, ci arriva Davide con 210mila euro. Le parole a disposizione sono «generale, buon, trio, piacere, credere». Il concorrente dimezza alcune volte e gioca per 52.500 euro. Davide risponde «grado». Ma la risposta è sbagliata. La parola corretta è «principio». Domani si torna a giocare.

