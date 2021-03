L'Eredità, il concorrente ha un "blackout" in diretta: «Scusate...». Flavio Insinna senza parole: «Che succede?»

L'Eredità , il concorrente ha un "blackout" in diretta: «Scusate...». Flavio Insinna senza parole: «Ma come?». Stasera, in onda su Rai1, il quiz preserale condotto da Flavio Insinna. Dalla scorsa settimana, è in corso il torneo dei campioni per devolvere in beneficenza il montepremi, nel periodo difficile della pandemia.

Anche i concorrenti veterani non sono esenti dall'emozione e oggi, durante il programma, è avvenuto un fatto inaspettato. Paolo e Valentina si sfidano in un duello che può costare l'eliminazione di uno dei due. I campioni devono indovinare alcune parole, avendo a disposizione un sinonimo e le lettere che compaiono con il passare del tempo. È il turno di Paolo. Il concorrente ha ancora più di trenta secondi per indovinare il maggior numero di termini possibile. Flavio Insinna chiede: «Ridotto in tanti pezzi con la S». Parte il countdown e Paolo prova diversi abbinamenti ma niente di fatto. Compaiono tutte le lettere tranne una «Sfa...ciato». In studio cala il gelo. Il concorrente continua a sbagliare, fino ad arrendersi: «Scusate ho un blackout». Insinna resta senza parole: «Ma come?». Arriva il gong e il conduttore svela la parola misteriosa: «Sfasciato. Siete bravi, ma capita anche questo».

Alla ghigliottina, ci arriva Guglielmo. Le parole di stasera sono «venire, capo, solo, oro, campione». Il concorrente - che è arrivato alla fase finale con 210mila euro - dimezza alcune volte e gioca per 26.250 euro. Guglielmo però non indovina. Il campione dice «Napoli», ma la parola misteriosa era «mondo». Domani si torna a giocare per la solidarietà.

