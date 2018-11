L'amica geniale di Raiuno dal 27 novembre anche su TimVision

Domenica 18 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L'Amica Geniale, già osannata dalla critica a Venezia, arriva anche su su TimVision dal 27 novembre in prima serata (oltre che su Rai1 a partire dallo stesso giorno). Ogni martedì saranno pubblicate due nuove puntate e tutta l'attesissima serie tv rimarrà disponibile sulla piattaforma Timvision. L'Amica Geniale è una serie HBO-RAI Fiction e Timvision, prodotta da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Wildside e da Domenico Procacci per Fandango, in collaborazione con Rai Fiction, Timvision e Hbo Entertainment, in co-produzione con Umedia. Tutti gli episodi sono diretti da Saverio Costanzo.La serie è tratta dal bestseller L'Amica Geniale, il primo libro della quadrilogia di Elena Ferrante edito in Italia da Edizioni E/O. Il soggetto e le sceneggiature sono di Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci e Saverio Costanzo. Paolo Sorrentino e Jennifer Schuur sono i produttori esecutivi. Fremantle è il distributore internazionale in collaborazione con Rai Com.