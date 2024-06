Kledi: «Io ho avuto successo perché conoscevo il fallimento, i giovani oggi vivono nell'invidia per colpa dei social»

di Redazione Web

Per anni è stato un punto di riferimento del talent Amici, quasi al pari di Maria De Filippi che l'ha scoperto insieme al marito Maurizio Costanzo, scomparso l'anno scorso. Oggi, Kledi Kadiu, ballerino di origine albanese, vive lontano dalla tv, anche se non chiude le porte a un suo ritorno. La sua vita per il momento è fare il papà di Lea e Gabriel, il figlio nato nel 2021 e affetto da meningo-encefalite. «Lui mi sta insegnando che bisogna prendere la vita per come viene e andare avanti come delle persone normali», aveva detto.

Kledi, la verità su Maria De Filippi: «Dal balletto "esigente" ai consigli, ecco come stanno le cose»

Kledi Kadiu cosa fa oggi

Intervistato da La Nuova Sardegna, Kledi ha parlato dell'affetto che lo lega a Maria De Filippi: «Ho avuto la fortuna e il piacere di vivere tantissimi anni al suo fianco e ho potuto osservare il suo modo di lavorare, di rapportarsi con gli altri. È una grande professionista con un grande fiuto e fa tutto con enorme precisione».

Poi, un pensiero al marito scomparso, Maurizio Costanzo e il suo rapporto con il successo: «Io ho iniziato con Maurizio.

«Io sono uno che ha avuto successo - continua Kledi - perché sapevo fare una cosa. Avevo basi solide, anche di fallimento. Vivevo già del mio lavoro e pensavo: se il successo andrà via, pazienza. Ma quella era un’epoca d’oro: potevi scegliere, c’erano dei valori. Oggi, colpa soprattutto dei social, domina l’invidia».

