Kardashian addio, Kim annuncia la fine della serie, ma è in arrivo un nuovo progetto streaming. Record di venti stagioni in quindici anni

La tivù perde (al momento) la sua Venere callipigia più famosa, Kim Kardashian, e con lei la corte di familiari e congiunti decisamente sopra le righe. Oggi (11 gennaio 2021) è calato il sipario su "KUWTK/Keep up with the Kardashian" (in Italia "Al passo con i Kardashian"), il reality show sulla famiglia di "famosi per essere famosi", una avventura iniziata al buio quindici anni fa, quando in pochi avrebbero scommesso un centesimo, e proseguita per venti stagioni creando fortune personali per i componenti del gruppo e chi li ha incrociati.

Ad annunciare l'addio, ufficializzato a settembre 2020 è stata la stessa Kim con un video su Instagram: «Stiamo brindando con la squadra nel mio giardino, abbiamo appena finito di girare... per sempre. Abbiamo finito. Non filmeremo più. Non sembra folle?». - Tranquilli i fan: c'è già in ballo un contratto pluriennale con la piattaforma streaming HULU.

Difficile sintetizzare quindici anni di questa Beautiful di "nostrana" upper class statunitense apparentemente senza particolari eccellenze. Se non il padre Robert Kardashian, imprenditore e avvocato, famoso per essere amico e aver difeso O.J. Simpson, già star del football, poi attore, poi accusato dell'assassinio dell'ex moglie. E' lui, prematuramente scomparso il padre di Kim, Kourtney, Khloé e Robert Jr. Poi il secondo marito della madre Kris, Bruce Jenner, decatleta olimpico che, prima della transizione di genere - oggi è Caitlyn Jenner - è diventato padre di padre di Kendall (modella top) e Kylie Jenner (milionaria con la propria linea di cosmetici). Delle sorelle Kardashian la più famosa è certo Kim che tra i vari meriti ha quello di aver sdoganato certe guaine contenitive che neppure le nonne ... e che sta tenendo banco con la fine del matrimonio con il rapper (in crisi di nervi) Kanye West.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Gennaio 2021, 19:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA