Keyword, su SkyTG24 dal 15 marzo: interpretare la notizia attraverso le parole chiave

Dal 15 marzo arriva “Keyword”, il nuovo programma di Sky TG24 condotto Liliana Faccioli Pintozzi in onda dal lunedì al venerdì dalle 21.45. Su “Keyword”, il nuovo programma di Sky TG24, ogni sera verrà approfondirà la notizia più importante della giornata, interpretandola attraverso le “keyword” (parole chiave) che la contraddistinguono.

Leggi anche > Valentina Vezzali nominata sottosegretaria allo Sport

KEYWORD ARRIVA SU SKYTG24 DAL 15 MARZO

“Keyword”, condotto su SkyTG24 da Liliana Faccioli Pintozzi accompagnata in studio da esperti, commentatori ed esponenti delle istituzioni, selezionerà ogni giorno le parole chiave per approfondire l’oggi e interpretare il domani, andando oltre il semplice fatto, per comprendere meglio tutti i suoi aspetti e le sue conseguenze. Politica ma anche cronaca, notizie di esteri o di economia, il programma spazierà a 360 gradi nell’attualità e si concentrerà sempre sull’avvenimento che considererà più rilevante nella giornata. In chiusura ci sarà anche una controcopertina, con “l’altro fatto” di giornata: una notizia, un video, una foto altrettanto rilevante o che fa più discutere l’opinione pubblica, per la sua importanza o iconicità.

“Keyword”, condotto da Liliana Faccioli Pintozzi, va in onda dal 15 marzo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 21.45 alle 22.10 su Sky TG24 (canali 100 e 500 di Sky e canale 50 del dtt).

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Marzo 2021, 10:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA