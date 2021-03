Keyword, le parole chiave di Liliana Faccioli Pintozzi

Liliana Faccioli Pintozzi è a Sky TG24 sin dalla nascita del canale, prima come reporter e inviata, poi come corrispondente (dal 2007 al 2009 a Bruxelles, dal 2009 al 2016 a New York, dal 2017 al 2020 a Londra). Ora è davanti a una nuova sfida, la conduzione di “Keyword”, il nuovo programma di Sky TG24 che, a partire dal 15 marzo, ogni sera dal lunedì al venerdì dalle 21.45, approfondirà la notizia più importante della giornata.

Liliana sei pronta a questa nuova sfida?

«Sono contentissima perché sentivo fosse arrivato il momento di fare una cosa diversa. “Keyword” selezionerà ogni giorno le parole chiave per approfondire l’oggi e interpretare il domani della notizia, analizzando anche gli impatti che potrebbe avere sulle vite delle persone e dando sempre una chiave di lettura. Per me è una sfida enorme perché un conto è fare il corrispondente e raccontare un Paese, un altro è raccontare il tuo Paese».

Tu all’inizio della pandemia eri a Londra, come l’hai vissuta?

«Molto diversa da qui. In Italia c’è stato un impatto emotivo forte. Era localizzata in una zona specifica. Le bare di Bergamo hanno colpito tutto il Paese. Nel Regno unito non hanno avuto lo stesso impatto emotivo, l’emergenza è arrivata tre settimane dopo e mai riferita a una sola zona. L’impatto con l’opinione pubblica è stato più soft, le scelte del governo il primo mese sono state discutibili, e se si fosse votato a luglio Johnson avrebbe finito di governare, ma la sua fortuna è stata che poi sono arrivati i vaccini e lì è uscito il meglio del popolo britannico. Loro davanti alla sfida logistica sono i migliori al mondo».

Saranno pure i migliori, però hanno scelto la Brexit. Una mazzata per gli italiani che vivevano a Londra…

«I nostri connazionali hanno dovuto reinventare un rapporto con quello che facevano e con la città di Londra. Non è più familiare come era prima. È come andare a New York. Devi avere il visto. Per i miei amici italiani che stavano lì dal 2008 è stato uno shock, l’hanno vissuto come un tradimento perché si sono sentiti rifiutati, sputati fuori da un sistema di cui facevano parte e avevano contribuito a costruire. È impossibile che un Paese che ha fatto le Olimpiadi del 2012 in quel modo, rivendicando la propria identità e apertura al mondo, pochi anni dopo voti la Brexit per dire no all’Europa, alla comprensione degli altri. Un popolo che non ha mai avuto paura dell’altro, oggi invece sì. Tanta gente sta andando via perché tra Brexit e pandemia c’è stata una tempesta economica perfetta e anche perché non vuole far crescere i figli in un Paese in cui si ha paura dell’altro».

Obama, Trump, Boris Johnson e tanti altri leader. Tu li hai raccontati tutti. Chi ti ha colpito di più?

«Obama. Perché rappresenta il meglio degli Stati Uniti e nello stesso tempo interpreta anche la fragilità degli americani. Il concetto del sogno americano che se dai il massimo il tuo lavoro viene riconosciuto e poi mi piaceva tantissimo il fatto che ci fosse un nero alla Casa Bianca».

E una donna quando ci sarà? Arriverà prima o poi?

«Penso di sì. Dipende pure dalla donna. Io non penso che la Clinton abbia perso in quanto donna. L’altro personaggio che più mi ha colpito è la Regina Elisabetta. Io non sono affatto monarchica, ma lei rappresenta lo scheletro di un Paese intero, la figura che tiene unito il Regno e la società. Ammiro il suo spirito di sacrificio che ci mette in quello che lei reputa essere la sua missione di vita, sbagliando anche tantissimo, tuttavia non credo sia una donna fredda, anzi penso che per fare al meglio il suo dovere a volte si debbano sacrificare anche i rapporti umani».

Harry e Meghan, un telegramma?

«Mah. Incomprensibile. Io l’unica domanda che mi sono fatta vedendo quell’intervista è stata: ma perché l’hanno fatta, cosa vogliono ottenere? E non ho una risposta».

Marchionne rimane uno dei tuoi preferiti, visto che hai scritto il libro Sergio l’Americano?

«Quello che fece nell’operazione Chrysler è stata un’impresa. Persona molto simpatica, ci metteva molta passione. L’italiano più americano che ci è stato. Cresciuto in Canada, la sua forma mentis era americana».

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Marzo 2021, 15:23

