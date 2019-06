Katia Follesa ricoverata in ospedale: «Il mio cuore richiede coccole»

Martedì 25 Giugno 2019, 10:07

ricoverata. La comica ha recentemente parlato della sua malattia cardiaca che le renderebbe anche molto complicato avere una seconda gravidanza, ma con la quale convive da tempo cercando di farlo sempre con il sorriso e l'ottimismo che la caratterizzano non solo nel lavoro ma anche nella vita.Katia ha pubblicato sulla sua pagina Instagram una foto in cui si trova in una camera del Gruppo Ospedaliero di San Donato. Affetta da cardiomiopatia ipertrofica non ostruttiva congenita dal 2006, scoperta mentre guidava la macchina, la Follesa ha dichiarato di essere costretta a sottoporsi a una terapia di betabloccanti a vita. Così ha voluto rasserenare i fan con il suo umorismo dicendo di essere in ottime mani e che il suo cuore adesso è da Formula 1.«La vera preoccupazione è il mio naso è che sono a digiuno da due giorniiiiiiii......Grazie infinite al Gruppo Ospedaliero di San Donato un Presidio di ricerca eccellente che mi tiene a bada e che mi fa vivere al meglio la mia vita! Attraverso la ricerca ho imparato molte cose soprattutto a prendermi cura di me in particolare del mio cuore che ogni tanto richiede coccole! ». La comica annuncia di sentirsi già molto meglio e che è pronta a tornare in pista: «Il tempo di mangiare qualcosa e mi rialzo! Onorata di rappresentare il Gruppo Ospedaliero di San Donato».