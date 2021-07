Kate Moss nuova ambasciatrice del marchio di biancheria intima di Kim Kardashian

Kate Moss è stata nominata la nuova ambasciatrice del marchio di biancheria intima e loungewear di Kim Kardashian, SKIMS. L'annuncio arriva due settimane dopo che le due sono state insieme a Roma. La Kardashian ha fatto l'annuncio su Instagram e Twitter, pubblicando due fotografie di Moss che modella due diversi set di biancheria intima SKIMS.

Nel post ha scritto: «Vi presentiamo Kate Moss per SKIMS. Ho incontrato Kate per la prima volta nel 2014 tramite Ricardo Tisco e sono rimasta immediatamente colpita dal suo umorismo sfacciato, dalla sua bellezza autentica e classica: siamo amici da allora! Lei è l'icona della moda, che definisce un'intera generazione di stile, e sono onorata di presentarla come il nuovo volto di SKIMS quest'estate».

L'annuncio arriva dopo che Kardashian ha annunciato che SKIMS sarà il fornitore ufficiale di biancheria intima, abbigliamento da casa e pigiami per le atlete del Team USA durante i Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo. Il marchio ha rilasciato una capsule collection Team USA che il pubblico può acquistare lunedì.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Luglio 2021, 14:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA