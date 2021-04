Variante indiana, Kabir Bedi da Mumbai ringrazia l'Italia per il sostegno: «Nel mio Paese un milione di casi in 3 giorni»

Kabir Bedi ringrazia l’Italia e il presidente del consiglio Mario Draghi per l’appoggio alla missione di assistenza sanitaria in India, duramente colpita dal Covid: “Ringrazio – ha fatto sapere l’ex Sandokan televisivo - il presidente Mario Draghi per la sua decisione di sostenere l'India oggi con la fornitura di uomini e mezzi. E ringrazio tutto il popolo italiano che anche in questi momenti difficili non fa mai mancare il suo spirito di solidarietà”.

Leggi anche > Variante indiana, volo dall'India atterrato ieri a Fiumicino con 23 positivi

Così Kabir Bedi dalla sua casa a Mumbai ha espresso la sua gratitudine al premier Mario Draghi per la solidarietà e l'impegno annunciato ieri nei confronti dell'India: “Nella mia vita – ha spiegato all’Adnkronos - mi sono sempre adoperato per far conoscere l'Italia in India e l'India in Italia. Nel momento di grande sofferenza che il mio Paese sta vivendo non mi sorprende e mi riempie il cuore la mano tesa da parte della mia seconda patria, l'Italia. Ringrazio il presidente Mario Draghi per la sua decisione di sostenere l'India oggi con la fornitura di uomini e mezzi. E ringrazio tutto il popolo italiano che anche in questi momenti difficili non fa mai mancare il suo spirito di solidarietà”.

L’India sta vivendo un periodo terribile per via della pandemia: “L'India sta soffrendo la peggiore crisi sanitaria della storia. Attualmente vengono registrati 1 milione di nuovi casi di Covid 19 ogni tre giorni. Sono più di 2 milioni a settimana. Nessun sistema sanitario al mondo può far fronte a quest’emergenza. Il sistema sta collassando. Ogni paese del mondo può aiutare nei modi che conosce meglio. A livello individuale -dice- le persone dovrebbero aiutare la persone. Donate ad enti di beneficenza di vostra scelta in India. Io sono l'ambasciatore nel mondo di Care & Share Italia, una Ong italiana che si occupa di assistere ed educare i bambini in India, dall'asilo all’università. Care&Share sta aiutando i bambini indiani anche durante questa pandemia. Aiutate come volete, in qualsiasi modo, ma per favore aiutate. Con le vostre preghiere, supereremo questi giorni bui”.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Aprile 2021, 15:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA