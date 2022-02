La Juve batte il Verona 2-0, con i gol di Vlahovic e di Zakaria

La Juventus batte 2 a 0 il Verona grazie ai gol di Vlahovic e di Zakaria che sono appena arrivati nel club bianconero. Con questa vittoria all'Allianza Stadium la Juventus sale al quarto posto con 45 punti.



IL TABELLINO TORINO, 06 FEB - Juventus-Verona 2-0 (1-0).

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini (30' st Rugani), De Sciglio; Arthur, Zakaria (38' st McKennie), Rabiot; Dybala (30' st Cuadrado), Vlahovic, Morata (38' st Kean)

(23 Pinsoglio, 36 Perin, 17 Pellegrini, 19 Bonucci, 21 Kaio Jorge, 38 Aké). All.: Allegri.



Verona (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini (27' st Retsos), Gunter, Casale (39' st Sutalo); Depaoli, Ilic (39' st Praszelik), Veloso (1' st Bessa), Lazovic; Barak (27' st Kalinic), Tameze; Lasagna (12 Chiesa, 22 Berardi, 18 Cancellieri, 42 Coppola). All.: Tudor.



Arbitro: Massimi di Termoli.

Reti: nel pt 13' Vlahovic, nel st 16' Zakaria.

Angoli: 6 a 5 per la Juventus.

Recupero: 0' e 4'.

Ammoniti: Depaoli, Morata per gioco falloso

Spettatori: 17.016 per un incasso di 792.909,00 euro.

Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Febbraio 2022, 22:54

